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Пастрняк: сомневаюсь, что сейчас чешские дети проводят на льду 3-4 часа в день

Пастрняк: сомневаюсь, что сейчас чешские дети проводят на льду 3-4 часа в день
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился мнением о недостатках в подготовке чешских хоккеистов.

«Если сравнивать с Финляндией и Швецией, то на юниорском и молодёжном уровнях мы немного отстаем. В чём причина? Хотел бы я знать. Не знаю, может быть, они проводят больше времени на льду. Больше тренеров, больше мест для тренировок? Не знаю причину, но я, когда был ребёнком, проводил на льду по три-четыре часа в день. Сегодня сомневаюсь, что кто-то из детей столько времени находится на льду. Не утверждаю, что в 13-14 лет надо много тренироваться, но проводить время на льду или играть в уличный хоккей помогает. Мне кажется, нам этого немного не хватает», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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