Дмитрий Воробьёв подписал контракт с «Дуклой»
Российский защитник Дмитрий Воробьёв подписал контракт с чешским хоккейным клубом «Дукла», информирует Нokejportal. Срок соглашения с 33-летним хоккеистом остаётся неизвестным.
В прошлом сезоне Воробьёв защищал цвета хабаровского «Амура», проведя 38 матчей в регулярном чемпионате. Хоккеисту удалось отметиться 5 (1+4) очками при показателе полезности «-14» и 16 минутах штрафного времени. В среднем Воробьёв проводил на площадке около 19 минут за матч.
Ранее защитник выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Ладу», «Салават Юлаев», «Адмирал», «Авангард», СКА, «Динамо» и «Торпедо».
В активе Воробьёва — участие в победном для России чемпионате мира 2008 года и серебро молодёжного ЧМ в 2005 году.
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