На новом шлеме Красоткина изображены Аквамен и щупальца Кракена

Голкипер хоккейного клуба «Адмирал» Антон Красоткин представил новый шлем, в котором будет выступать в сезоне-2019/20. На шлеме вратаря изображены Аквамен и щупальца Кракена.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».



Напомним, вчера, 1 сентября, «Адмирал» отправился на первый выезд сезона в таком составе:



голкиперы: Иван Веремчук, Антон Красоткин, Юхо Олкинуора;



защитники: Адам Альмквист, Никита Бобряшов, Кирилл Дьяков, Руслан Ибатуллин, Юрий Козловский, Шон Лалонд, Иван Мищенко, Степан Островский, Александр Угольников;



нападающие: Мартин Бакош, Владимир Бутузов, Денис Вихарев, Кирилл Воронин, Глеб Зайцев, Константин Глазачев, Александр Коннов, Иван Лапшин, Иван Лисин, Олег Ломако, Александр Мерескин, Юрий Петров, Дмитрий Сидляров, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Маркус Юнг.