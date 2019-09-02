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На матче Лиги чемпионов прошла массовая драка, часть фанатов арестована

На матче Лиги чемпионов прошла массовая драка, часть фанатов арестована
Хоккей / Прочие 0

На матче хоккейной Лиги чемпионов между финским «Пеликанс» и швейцарской «Лозанной» были зафиксированы беспорядки среди болельщиков, информирует Ilta-Sanomat.

На протяжении встречи на финской арене произошло несколько драк, зачинщиками которых были поклонники швейцарской команды. Перед третьим периодом продолжение матча было под угрозой, после чего полиция приступила к решительным действиям и арестовала нескольких фанатов. Сообщается, что большая часть участников конфликта находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В Лиге чемпионов участвуют команды из высших хоккейных лиг как минимум шести европейских стран (команды из Австрии, Германии, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции участвуют на правах представителей шести лиг-основателей, команды из остальных лиг получают уайлд-кард). Клубы КХЛ в турнире не участвуют.

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