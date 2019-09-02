На матче Лиги чемпионов прошла массовая драка, часть фанатов арестована

На матче хоккейной Лиги чемпионов между финским «Пеликанс» и швейцарской «Лозанной» были зафиксированы беспорядки среди болельщиков, информирует Ilta-Sanomat.
На протяжении встречи на финской арене произошло несколько драк, зачинщиками которых были поклонники швейцарской команды. Перед третьим периодом продолжение матча было под угрозой, после чего полиция приступила к решительным действиям и арестовала нескольких фанатов. Сообщается, что большая часть участников конфликта находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В Лиге чемпионов участвуют команды из высших хоккейных лиг как минимум шести европейских стран (команды из Австрии, Германии, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции участвуют на правах представителей шести лиг-основателей, команды из остальных лиг получают уайлд-кард). Клубы КХЛ в турнире не участвуют.
- 2 сентября 2019
-
10:39
-
10:12
-
09:51
-
09:36
-
09:12
-
08:00
-
03:12
-
02:50
-
00:35
-
00:16
- 1 сентября 2019
-
23:57
-
23:28
-
22:57
-
22:13
-
21:30
-
21:09
-
20:37
-
20:05
-
19:33
-
19:10
-
18:54
-
18:48
-
18:48
-
18:37
-
18:27
-
18:18
-
18:16
-
18:08
-
17:56
-
17:49
-
17:20
-
17:15
-
16:47
-
16:41
-
16:38