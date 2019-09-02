Шипачёв: не стоит оглядываться на межсезонье, «Торпедо» — сильная команда

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился ожиданиями от старта регулярного чемпионата.
«На старте у нас не самые титулованные соперники из «Торпедо» и «Динамо» Мн? Вот над этим лучше вообще не задумываться. У нас 2 сентября будет первая игра, придут болельщики. В таком матче всегда хочется выиграть. И не важно, «Торпедо» против тебя выйдет или кто-то другой. Будем стараться.
На турнире в Нижнем Новгороде мы изучили «Торпедо», а они нас. Но я скажу, что в тех матчах не все их ведущие игроки участие принимали. Да и у нас тоже. Так что на те поединки оглядываться не стоит. В первых матчах регулярки обычно побеждает тот, кто в лучшей форме к чемпионату подойдёт. И тут уж мне без разницы, как готово «Торпедо», главное, чтобы наша команда здорово играла. «Торпедо» — сильная команда. С нижегородцами тяжело играть», — цитирует форварда официальный сайт клуба.
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