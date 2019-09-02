Орлов: «Торпедо» хорошо провело предсезонку, никакого мандража нет

Защитник нижегородского «Торпедо» Михаил Орлов поделился ожиданиями от старта регулярного чемпионата. Сегодня, 2 сентября, «Торпедо» сыграет с московским «Динамо», начало игры — в 19:30 мск.



«Для каждого хоккеиста игра – это праздник! Это главное, для чего мы готовимся и тренируемся. Все очень соскучились по хоккею и ждали начала чемпионата: как игроки, так и болельщики. Мы хорошо провели предсезонку, наработали много разных тактических схем. Поэтому никакого предстартового мандража нет. Готовимся в каждой игре биться только за победу», — приводит слова хоккеиста официальный сайт команды.



На выездную серию торпедовцы отправились в следующем составе:



вратари: Андерс Линдбек, Андрей Тихомиров;



защитники: Антон Волченков, Чарлз Геноуэй, Георгий Мишарин, Сергей Зборовский, Кирилл Меляков, Михаил Орлов, Денис Баранцев, Артём Аляев, Максим Минеев;



нападающие: Пол Щехура, Куинтон Хауден, Станислав Бочаров, Михаил Варнаков, Павел Варфоломеев, Антон Шенфельд, Виктор Шахворостов, Кирилл Ураков, Джордан Шрёдер, Даниил Ильин, Данил Веряев, Денис Почивалов, Дамир Жафяров, Сергей Гончарук, Андрей Белевич.

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