Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Куньлунь» подписал форварда Скворцова, забившего пять голов за три года

«Куньлунь» подписал форварда Скворцова, забившего пять голов за три года
Хоккей / КХЛ 0

Латвийский нападающий Гунарс Скворцов перешёл в китайский «Куньлунь Ред Стар», сообщается в официальном «твиттере» KHL Media Team. 29-летний хоккеист заключил двусторонний контракт на один сезон.

Последние семь сезонов Скворцов защищал цвета рижского «Динамо». В регулярном чемпионате-сезона-2018/19 нападающий принял участие в 23 матчах, не сумев отметиться очками при показателе полезности "-10" и двух минутах штрафного времени. В среднем Скворцов проводил на площадке около 14 с половиной минут за матч.

Ранее двусторонние контракты на один сезон заключили нападающие Богдан Потехин, Эван Джаспер, Райли Шин, Габриэль Дежарден, защитники Роберт Ши и Станислав Заборников.

В середине августа Колин Джо, Чэнь Цзымэн, Тай Шульц, Чжан Цзэцэнь, Дастин Маури, Остин Чо подписали соглашения, рассчитанные на один сезон, а Брэндон Маги и Дилан Уолчак — на два сезона.

Расклады на сезон КХЛ. На Востоке будет новый лидер
«Салават» избежит падения, а «Сибирь» должна попасть в плей-офф.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент