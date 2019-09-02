«Куньлунь» подписал форварда Скворцова, забившего пять голов за три года

Латвийский нападающий Гунарс Скворцов перешёл в китайский «Куньлунь Ред Стар», сообщается в официальном «твиттере» KHL Media Team. 29-летний хоккеист заключил двусторонний контракт на один сезон.



Последние семь сезонов Скворцов защищал цвета рижского «Динамо». В регулярном чемпионате-сезона-2018/19 нападающий принял участие в 23 матчах, не сумев отметиться очками при показателе полезности "-10" и двух минутах штрафного времени. В среднем Скворцов проводил на площадке около 14 с половиной минут за матч.



Ранее двусторонние контракты на один сезон заключили нападающие Богдан Потехин, Эван Джаспер, Райли Шин, Габриэль Дежарден, защитники Роберт Ши и Станислав Заборников.



В середине августа Колин Джо, Чэнь Цзымэн, Тай Шульц, Чжан Цзэцэнь, Дастин Маури, Остин Чо подписали соглашения, рассчитанные на один сезон, а Брэндон Маги и Дилан Уолчак — на два сезона.

Расклады на сезон КХЛ. На Востоке будет новый лидер «Салават» избежит падения, а «Сибирь» должна попасть в плей-офф.