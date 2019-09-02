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Капитаном «Трактора» в сезоне-2019/20 будет Дмитрий Калинин

Капитаном «Трактора» в сезоне-2019/20 будет Дмитрий Калинин
Хоккей / КХЛ 0

Капитаном хоккейного клуба «Трактор» в сезоне-2019/20 будет Дмитрий Калинин, информирует официальный сайт челябинской команды. Помогать Калинину и замещать его в случае отсутствия будут нападающие Антон Глинкин и Фёдор Малыхин, защитники Ник Бэйлен и Виталий Меньшиков.

В течение трёх последних сезонов многоопытный защитник защищал цвета московского «Спартака». В сезоне-2018/19 38-летний Калинин провёл 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «-3». В шести матчах плей-офф в активе Калинина один гол при полезности "-1".

В прошлом сезоне «Трактор» по итогам регулярного чемпионата занял восьмое место в Восточной конференции и проиграл «Автомобилисту» (0:4) в первом раунде.

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