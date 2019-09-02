«Грудь в ромбах или шлем в кустах». «Спартак» представил новый стиль на сезон

Московский хоккейный клуб «Спартак» представил новый стиль на сезон-2019/20, информирует официальный сайт клуба. «Грудь в ромбах или шлем в кустах», «Хоккей — это моё» — некоторые из мотивирующих слоганов.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» московского клуба.
«Главный графический акцент сделан на знакомой каждому болельщику «Спартака» белой полосе. Она также подверглась модернизации и превратилась в чистый поток энергии и динамики, свойственному клубу. Хоккей и динамика — неразрывное целое. Это концентрация в моменте. Стремление к цели. Это миг «здесь и сейчас»! Динамика поддержана и другими графическими элементами, усиливающими эффект движения. Элементами стиля сезона оказываются также стилизованные хоккейные атрибуты, без которых невозможно представить работу тренера: это схема хоккейной площадки с указаниями к действию.
Главным героем всего графического стиля сезона стал, конечно же, Олег Знарок. Главный мотиватор российского хоккея теперь с нами! Наш тренер — это сила, мощь и разум. Мы поддержали эту идею типографикой с мотивирующими слоганами и постарались уместить в ёмких фразах всё, о чём думает каждый болельщик хоккейного «Спартака». Слегка добавили рок-н-ролла, и вот он — новый стиль сезона!» — рассказали в студии, разработавшей новый стиль «Спартака».
- 2 сентября 2019
-
13:50
-
13:24
-
12:55
-
12:38
-
12:18
-
11:55
-
11:19
-
11:00
-
10:58
-
10:39
-
10:12
-
09:51
-
09:36
-
09:12
-
08:00
-
03:12
-
02:50
-
00:35
-
00:16
- 1 сентября 2019
-
23:57
-
23:28
-
22:57
-
22:13
-
21:30
-
21:09
-
20:37
-
20:05
-
19:33
-
19:10
-
18:54
-
18:48
-
18:48
-
18:37
-
18:27
-
18:18