«Грудь в ромбах или шлем в кустах». «Спартак» представил новый стиль на сезон

Московский хоккейный клуб «Спартак» представил новый стиль на сезон-2019/20, информирует официальный сайт клуба. «Грудь в ромбах или шлем в кустах», «Хоккей — это моё» — некоторые из мотивирующих слоганов.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» московского клуба.



«Главный графический акцент сделан на знакомой каждому болельщику «Спартака» белой полосе. Она также подверглась модернизации и превратилась в чистый поток энергии и динамики, свойственному клубу. Хоккей и динамика — неразрывное целое. Это концентрация в моменте. Стремление к цели. Это миг «здесь и сейчас»! Динамика поддержана и другими графическими элементами, усиливающими эффект движения. Элементами стиля сезона оказываются также стилизованные хоккейные атрибуты, без которых невозможно представить работу тренера: это схема хоккейной площадки с указаниями к действию.



Главным героем всего графического стиля сезона стал, конечно же, Олег Знарок. Главный мотиватор российского хоккея теперь с нами! Наш тренер — это сила, мощь и разум. Мы поддержали эту идею типографикой с мотивирующими слоганами и постарались уместить в ёмких фразах всё, о чём думает каждый болельщик хоккейного «Спартака». Слегка добавили рок-н-ролла, и вот он — новый стиль сезона!» — рассказали в студии, разработавшей новый стиль «Спартака».