Дмитрий Мильчаков и Роман Людучин перешли в «Арлан»
Вратарь Дмитрий Мильчаков и нападающий Роман Людучин перешли в казахстанский хоккейный клуб «Арлан», информирует официальная страница команды в социальной сети «ВКонтакте».
33-летний Мильчаков в сезоне-2018/19 выступал за чешский «Пльзень», в составе которого провёл 11 игр. Также он сыграл четыре матча за сборную Беларуси на недавнем чемпионате мира в Астане.
В прошлом сезоне Людучин играл в Азиатской хоккейной лиге за южнокорейский клуб «Хай 1», провёл 27 игр и набрал 31 (9+22) очко. Ранее он выступал в КХЛ за московский «Спартак», нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», «Сочи» и ханты-мансийскую «Югру». В 382 играх в КХЛ Людучин записал себе в актив 163 очка (78+85).
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