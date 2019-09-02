Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дмитрий Мильчаков и Роман Людучин перешли в «Арлан»

Дмитрий Мильчаков и Роман Людучин перешли в «Арлан»
Хоккей / Прочие 0

Вратарь Дмитрий Мильчаков и нападающий Роман Людучин перешли в казахстанский хоккейный клуб «Арлан», информирует официальная страница команды в социальной сети «ВКонтакте».

33-летний Мильчаков в сезоне-2018/19 выступал за чешский «Пльзень», в составе которого провёл 11 игр. Также он сыграл четыре матча за сборную Беларуси на недавнем чемпионате мира в Астане.

В прошлом сезоне Людучин играл в Азиатской хоккейной лиге за южнокорейский клуб «Хай 1», провёл 27 игр и набрал 31 (9+22) очко. Ранее он выступал в КХЛ за московский «Спартак», нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», «Сочи» и ханты-мансийскую «Югру». В 382 играх в КХЛ Людучин записал себе в актив 163 очка (78+85).

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент