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Амиров и Мухамадуллин отправились с «Салаватом» на первый выезд в сезоне

Амиров и Мухамадуллин отправились с «Салаватом» на первый выезд в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» отправился в первое в новом сезоне гостевое турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команда Николая Цулыгина начнёт сезон на востоке, где сыграет с пекинским «Куньлунь Ред Стар» (матчи пройдут в Шэньчжэне) и «Сибирью» из Новосибирска.

Тренерский штаб команды взял в поездку 27 хоккеистов (3 вратаря, 10 защитников и 14 нападающих).

Вратари: Андрей Кареев, Юха Метсола, Анвар Сулейманов.

Защитники: Захар Арзамасцев, Станислав Гареев, Павел Коледов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Григорий Панин, Михаил Пашнин, Алексей Семенов, Артем Сергеев, Шакир Мухамадуллин.

Нападающие: Родион Амиров, Александр Бурмистров, Эдуард Гиматов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Дмитрий Кугрышев, Максим Майоров, Сакари Маннинен, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Пётр Хохряков.

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