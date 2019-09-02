Амиров и Мухамадуллин отправились с «Салаватом» на первый выезд в сезоне

«Салават Юлаев» отправился в первое в новом сезоне гостевое турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команда Николая Цулыгина начнёт сезон на востоке, где сыграет с пекинским «Куньлунь Ред Стар» (матчи пройдут в Шэньчжэне) и «Сибирью» из Новосибирска.



Тренерский штаб команды взял в поездку 27 хоккеистов (3 вратаря, 10 защитников и 14 нападающих).



Вратари: Андрей Кареев, Юха Метсола, Анвар Сулейманов.



Защитники: Захар Арзамасцев, Станислав Гареев, Павел Коледов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Григорий Панин, Михаил Пашнин, Алексей Семенов, Артем Сергеев, Шакир Мухамадуллин.



Нападающие: Родион Амиров, Александр Бурмистров, Эдуард Гиматов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Дмитрий Кугрышев, Максим Майоров, Сакари Маннинен, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Пётр Хохряков.