Зубов: «Сочи» покинули ключевые игроки, но появились неплохие легионеры

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги селекционной работы и поделился мнением об уменьшении площадок в КХЛ.



«По ряду причин в межсезонье нас покинули несколько игроков. О’Делл, Йокипакка, Пайгин — перечислять уже не стоит. Это были ключевые игроки, которым мы постарались найти достойную замену. В межсезонье мы провели хорошую работу: в составе появились неплохие легионеры. Также рассчитываем, что наше подрастающее поколение будет получать больше игрового времени и ответственности и будет решать ключевые моменты на площадке. В целом, я доволен проведённой селекцией.



У нас есть видение, что мы будем держать пять троек и десять защитников на постоянной основе. Будем выискивать лучшие сочетания звеньев и пар игроков обороны. Это долгий процесс.



Как изменится тактически рисунок игры на площадке нового размера? Всё увидите. Есть наработки. Уменьшение площади льда — это плюс и для игроков, и для зрителей. Играть будет веселее: двигаться придется быстрее. Надеемся, что зрелищность для болельщиков увеличится.



Никита Щитов остаётся капитаном. Да, он получил травму, и пока непонятно, кто заменит его в первых матчах.



Будем надеятся, что все травмированные игроки вернутся как можно скорее. У каждого из них разная ситуация. Вероятнее всего, Елизаров ближе остальных к возвращению к полноценным тренировкам с командой. Но сейчас никакой конкретики по срокам восстановления давать не стоит», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

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