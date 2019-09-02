Плотников: Кузнецов никого не подставил, кроме себя. Не надо поливать его грязью

Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников поделился мнением о скандале с Евгением Кузнецовым. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» попался на употреблении наркотиков и получил дисквалификацию на четыре года от ИИХФ.



«Сложная ситуация. Понятно, что он сделал ошибку, но я бы не стал поливать его грязью. Женя никого не подставил кроме себя самого. Может быть, поставил под удар свою семью, но не команду — не у всех же забрали медали, а только у него. Да и просто хотел бы поддержать человека, потому что каждый может ошибиться, оступиться — все мы люди. Главное — сделать правильные выводы и двигаться дальше. Тем более что Кузнецов очень много дал сборной и просто детям, которые смотрят на его хоккей и благодаря ему начинают заниматься этим видом спорта, тренируются, хотят стать похожими на него. Плюс игра за сборную, голы, победы… Чего стоит только молодежный чемпионат мира, что он там творил. Думаю, надо отдать должное, закрыть эту тему и перестать поливать его», — цитирует Плотникова «Матч ТВ».

Кузнецов врал всей России на ЧМ. Это ещё хуже, чем нюхать Любимец болельщиков на всех наплевал. Но его всё равно простят?