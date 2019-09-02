«Металлург» — СКА: в воротах «армейцев» сыграет Пётр Кочетков
Стал известен состав петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом», информирует официальный «твиттер» «армейского» клуба. Встреча состоится сегодня, 2 сентября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
СКА:
Кочетков (Мельничук);
Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Рундблад — Рукавишников, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;
Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.
В воротах СКА сыграет молодой голкипер Пётр Кочетков, в межсезонье перебравшийся в Санкт-Петербург из ХК «Сочи». Основной вратарь СКА Магнус Хелльберг не поехал с командой на выезд.
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