«Металлург» — СКА: в воротах «армейцев» сыграет Пётр Кочетков

Стал известен состав петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом», информирует официальный «твиттер» «армейского» клуба. Встреча состоится сегодня, 2 сентября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



СКА:



Кочетков (Мельничук);

Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Рундблад — Рукавишников, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;

Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.



В воротах СКА сыграет молодой голкипер Пётр Кочетков, в межсезонье перебравшийся в Санкт-Петербург из ХК «Сочи». Основной вратарь СКА Магнус Хелльберг не поехал с командой на выезд.