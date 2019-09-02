«Автомобилист» — «Северсталь»: опубликованы составы команд
Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и череповецкой «Северстали» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 сентября, начало игры — в 17:00 мск.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Вишневский — Батыршин, Доус — Холланд — Мацек;
Мамкин — Бодров, Плэтт — Литовченко — Секстон;
Василевский — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Обидин;
Захаров, Валитов, Хрипунов — Попов — Сетдиков.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Хакимов);
Хабаров — Провольнев, Монахов — Якимов — Николишин;
Шулак — Хлыстов, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Хохлов — Кудако, Марковин — Кодола — Лишка;
Сизов, Алексеев — Бодров — Морозов, Неволин.
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