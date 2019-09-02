«Автомобилист» — «Северсталь»: опубликованы составы команд

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и череповецкой «Северстали» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 сентября, начало игры — в 17:00 мск.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Вишневский — Батыршин, Доус — Холланд — Мацек;

Мамкин — Бодров, Плэтт — Литовченко — Секстон;

Василевский — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Обидин;

Захаров, Валитов, Хрипунов — Попов — Сетдиков.



«Северсталь»:

Подъяпольский (Хакимов);

Хабаров — Провольнев, Монахов — Якимов — Николишин;

Шулак — Хлыстов, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;

Хохлов — Кудако, Марковин — Кодола — Лишка;

Сизов, Алексеев — Бодров — Морозов, Неволин.