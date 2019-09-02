«Металлург» — СКА: Мозякин сыграет в звене с Локтионовым и Паршиным
Стал известен состав магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с петербургским СКА, информирует официальная группа «Металлурга» в социальной сети «ВКонтакте». Встреча состоится сегодня, 2 сентября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Бирюков — Антипин, О'Делл — Расмуссен — Козун;
Дронов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;
Береглазов — Постма, Дорофеев — Галузин — Кулёмин;
Верещагин, Любимов — Неколенко — Тимкин, Рожков.
Нападающий Сергей Мозякин сыграет во втором звене с Андреем Локтионовым и Денисом Паршиным. Напомним, большую часть межсезонья ветеран провёл в третьем звене.
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