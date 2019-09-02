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«Трактор» — «Витязь»: в первом звене хозяев сыграют четыре легионера

«Трактор» — «Витязь»: в первом звене хозяев сыграют четыре легионера
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы челябинского «Трактора» и подмосковного «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 сентября, начало игры — в 17:00 мск.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Калинин — Бэйлен, Кручинин — Попов — Бабенко;
Карпухин — Меньшиков, Глинкин — Шолохов — Томас;
Жиляков, Ясинский, Коньков — Карлин — Фатеев.

«Витязь»:

Ежов (Самонов)
Ержабек — Воронков, Макеев — Швец-Роговой — Сёмин;
Евсеенков — Лаюнен, Няттинен — Аалтонен — Йормакка;
Стасенко — Головков, Монс — Чернов — Шевченко;
Пыленков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев, Колтыгин.

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