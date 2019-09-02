«Трактор» — «Витязь»: в первом звене хозяев сыграют четыре легионера

Стали известны составы челябинского «Трактора» и подмосковного «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 сентября, начало игры — в 17:00 мск.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Калинин — Бэйлен, Кручинин — Попов — Бабенко;

Карпухин — Меньшиков, Глинкин — Шолохов — Томас;

Жиляков, Ясинский, Коньков — Карлин — Фатеев.



«Витязь»:



Ежов (Самонов)

Ержабек — Воронков, Макеев — Швец-Роговой — Сёмин;

Евсеенков — Лаюнен, Няттинен — Аалтонен — Йормакка;

Стасенко — Головков, Монс — Чернов — Шевченко;

Пыленков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев, Колтыгин.



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