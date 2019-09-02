28 хоккеистов «Ак Барса» отправились на выездную серию

Казанский «Ак Барс» отправился на первую выездную серию сезона-2019/20, информирует официальный сайт команды. 3, 5 и 7 сентября команда проведёт гостевые матчи с ЦСКА, «Йокеритом» и «Сочи».



В составе «Ак Барса» на выезд отправились 28 хоккеистов:



вратари: Тимур Билялов, Эмиль Гарипов, Адам Рейдеборн;



защитники: Роман Абросимов, Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Александр Ляхов, Дамир Мусин, Игорь Ожиганов, Андрей Педан, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин;



нападающие: Джастин Азеведу, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Артём Галимов, Эмиль Галимов, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артём Лукоянов, Максим Лазарев, Артём Михеев, Вячеслав Основин, Кирилл Петров, Владимир Ткачёв, Михаил Фисенко, Мэттью Фрэттин.

