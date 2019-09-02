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Степан Захарчук будет капитаном «Нефтехимика» в сезоне-2019/20

Степан Захарчук будет капитаном «Нефтехимика» в сезоне-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Нефтехимика» Степан Захарчук назначен капитаном команды на сезон-2019/20.

«Сегодня решением тренерского штаба капитаном команды назначен защитник Степан Захарчук. Его ассистентами стали также игроки обороны — Андрей Сергеев и Райан Мёрфи», — гласит сообщение пресс-службы «волков» в «Твиттере».

В минувшем сезоне 32-летний защитник выступал за «Адмирал». Он забросил три шайбы и сделал две голевые передачи в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 31 штрафную минуту и заработав показатель полезности «-5».

Сезон-2017/18 он начинал в составе казанского «Ак Барса». В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ Захарчук отдал две результативные передачи и набрал 31 минуту штрафного времени. На финише сезона Степан провёл шесть матчей за «Торпедо» из Нижнего Новгорода, отдал 1 передачу и заработал 52 минуты штрафа.

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