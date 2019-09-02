Президент Беларуси Лукашенко посетит матч двух худших команд предсезонки

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит матч минского «Динамо» с «Нефтехимиком», информирует официальный сайт Федерация хоккея республики Беларусь. Игра состоится сегодня, 2 сентября, начало — в 19:10 мск.



Ранее сообщалось, что на матче в столице Беларуси ожидается аншлаг, поскольку болельщики приобрели все билеты. Вместимость «Арены-Минск» составляет 15 086 мест.



Хоккеисты белорусского клуба в межсезонье проиграли девять матчей из десяти и набрали всего три очка. Подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли «Хумо» со счётом 6:3, после чего потерпели девять поражений подряд. На втором месте с конца располагается «Нефтехимик», также проигравший девять матчей из десяти, но набравший на одно очко больше.

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