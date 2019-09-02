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«Металлург» — СКА: гости перебросали соперника в первом периоде со счётом 16-4

«Металлург» — СКА: гости перебросали соперника в первом периоде со счётом 16-4
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» играет со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Магнитогорске. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После первого периода подопечные Алексея Кудашова выигрывают у соперника со счётом 1:0. Автором единственного гола стал защитник «армейцев» Давид Рундблад. Хоккеисты СКА нанесли в первом периоде 16 бросков в створ ворот, в то время как голкиперу гостей Петру Кочеткову пришлось вступить в игру всего четыре раза.

Команд вышли на лёд в следующих составах:

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Бирюков — Антипин, О'Делл — Расмуссен — Козун;
Дронов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;
Береглазов — Постма, Дорофеев — Галузин — Кулёмин;
Верещагин, Любимов — Неколенко — Тимкин, Рожков.

СКА:

Кочетков (Мельничук);
Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Рундблад — Рукавишников, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;
Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.

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