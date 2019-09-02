«Металлург» — СКА: гости перебросали соперника в первом периоде со счётом 16-4

«Металлург» играет со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Магнитогорске. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



После первого периода подопечные Алексея Кудашова выигрывают у соперника со счётом 1:0. Автором единственного гола стал защитник «армейцев» Давид Рундблад. Хоккеисты СКА нанесли в первом периоде 16 бросков в створ ворот, в то время как голкиперу гостей Петру Кочеткову пришлось вступить в игру всего четыре раза.



Команд вышли на лёд в следующих составах:

«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Бирюков — Антипин, О'Делл — Расмуссен — Козун;

Дронов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;

Береглазов — Постма, Дорофеев — Галузин — Кулёмин;

Верещагин, Любимов — Неколенко — Тимкин, Рожков.

СКА:



Кочетков (Мельничук);

Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Рундблад — Рукавишников, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;

Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.