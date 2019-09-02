Окулов — о голе Чудинова: вешать всех собак на вратаря было бы неправильно

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился мнением о матче с «Авангардом» (1:3) и голе защитника «ястребов» Максима Чудинова из своей зоны.



«Ничего нового вам не скажу. Не выполнили тренерское задание. У нас всегда с «Авангардом» матчи получаются очень зрелищными. Надо было против них играть так же, как ЦСКА действовал в финале Кубка Гагарина. Но сейчас «ястребы» показали, что являются сильным клубом, а мы совершили очень много непростительных ошибок. Сейчас сделаем разбор игры, обсудим все недочёты, чтобы больше такого не повторять.



Гол Чудинова? Это только со стороны кажется, что бросок был очень лёгкий для вратаря. А шайба как лягушка прыгала. Не знаю, как это Чудинов делает, очень плотный бросок вышел. Поэтому мы Ларса ни в чём не виним, со всеми бывают такие моменты. Он столько сложных матчей вытащил в прошлом сезоне, что вешать сейчас всех собак на него было бы просто неправильно. Ничего для нас не потеряно, это только старт сезона», — цитирует Окулова News.ru.

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