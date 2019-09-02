Минское «Динамо» представило альтернативный логотип на новый сезон в Континентальной хоккейной лиге, передаёт корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



Сегодня, 2 августа, хоккеисты минского клуба проведут домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком», начало встречи — в 19:10 мск. Встречу с участием двух худших команд предсезонки посетит президент Беларуси Александр Лукашенко.



Хоккеисты белорусского клуба в межсезонье проиграли девять матчей из десяти и набрали всего три очка. Подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли «Хумо» со счётом 6:3, после чего потерпели девять поражений подряд. На втором месте с конца располагается «Нефтехимик», также проигравший девять матчей из десяти, но набравший на одно очко больше.

Альтернативный логотип минского «Динамо»