«Динамо» М — «Торпедо»: Яшкин начнёт матч в первом звене хозяев
Московское «Динамо» и «Торпедо» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Москве. Игра состоится сегодня, 2 сентября, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Динамо»:
Бочаров (Кузнецов);
Чайковски — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Григорьев — Зайцев, Тарасов — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Брюквин — Игумнов — Муранов;
Лямин — Круглов, Кулёмин — Ефремов — Моисеев.
«Торпедо»:
Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Хауден — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Варфоломеев — Щехура — Бочаров;
Волченков — Аляев, Ураков — Ильин — Варнаков;
Зборовский, Почивалов — Шахворостов — Белевич, Гончарук.
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