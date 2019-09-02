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«Динамо Р» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Динамо» М — «Торпедо»: Яшкин начнёт матч в первом звене хозяев

«Динамо» М — «Торпедо»: Яшкин начнёт матч в первом звене хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» и «Торпедо» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Москве. Игра состоится сегодня, 2 сентября, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Динамо»:

Бочаров (Кузнецов);
Чайковски — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Григорьев — Зайцев, Тарасов — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Брюквин — Игумнов — Муранов;
Лямин — Круглов, Кулёмин — Ефремов — Моисеев.

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Хауден — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Варфоломеев — Щехура — Бочаров;
Волченков — Аляев, Ураков — Ильин — Варнаков;
Зборовский, Почивалов — Шахворостов — Белевич, Гончарук.

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