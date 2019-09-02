Mastercard и КХЛ продлили сотрудничество на два года

Mastercard и Континентальная хоккейная лига объявили о продолжении партнёрства. В ближайшие два года Mastercard останется единственной официальной платёжной системой и картой чемпионата КХЛ. В рамках контракта компания продолжит поддерживать основные мероприятия лиги: чемпионат КХЛ, Матч звёзд КХЛ и мероприятия Молодёжной хоккейной лиги.



«Во всем мире Mastercard поддерживает ведущие спортивные события. В России всенародный и горячо любимый вид спорта – это хоккей. Мы надеемся, что сотрудничество с Континентальной хоккейной лигой позволит нам подарить держателям карт Mastercard в России новые возможности и бесценные моменты, такие как встречи с легендарными хоккеистами и тренерами, посещение закрытых мероприятий и другие сюрпризы для любителей хоккея», — прокомментировал соглашение глава Mastercard в России Алексей Малиновский.



«Мы рады сотрудничеству с Masterсard, международной технологической компанией и одним из лидеров мирового бизнеса. Мы продолжаем совместную реализацию проектов и уверены, что вместе сможем придать новый импульс развитию хоккея в России», — отметил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.



В новом сезоне Masterсard и КХЛ продолжают хоккейную традицию «Бесценная Лига», созданную в 2016 году, чтобы отметить особый вклад болельщиков в игру и сблизить их с игроками. Уже четыре года подряд «Бесценная Лига» поддерживает эмоциональную связь между игроками и болельщиками и даёт шанс самым активным поклонникам хоккея разделить эмоции от игры прямо на ледовой арене вместе с хоккеистами любимых клубов. Каждая пара победителей — Бесценный игрок и Бесценный Болельщик — получают Бесценный Трофей — символ единения и бесценной эмоциональной связи игроков и трибун.



В течение всего сезона КХЛ любители хоккея путем интернет-голосования на сайте mastercard.khl.ru и в официальном приложении КХЛ будут выбирать лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Побороться за трофей могут не только присутствующие на ледовых аренах, но и люди, поддерживающие любимые клубы у экранов телевизоров или следящие за ходом игры в интернете. Подсчёт очков происходит в режиме реального времени.