Известен состав «Спартака» на первый матч КХЛ под руководством Знарка

Стали известны составы рижского «Динамо» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Латвии. Игра состоится сегодня, 2 сентября, начало — в 19:30 мск. Красно—белые проведут первый официальный матч под руководством Олега Знарка.



«Динамо» Рига:



Гудлевскис (Третьяк);

Балинскис — Маршалл, Дарзиньш — Улльстрём — Редлихс;

К. Берглунд — Сотниекс, Й. Берглунд — Макмиллан — Эштон;

Жиле — Алишаускас, Маренис — Джериньш — Гиллис;

Гимаев, Мейя — Берзиньш — Гегерис, Забусов.



«Спартак»:



Беспалов (Хомченко);

Рылов — Херсли, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;

Кутейкин — Вишневский, Фёдоров — Зубов — Никонцев;

Кулик — Гончаров, Хохлачёв — Юньков — Цыплаков;

Никишин, Круженков, Кокарев — Аркалов — Столяров.