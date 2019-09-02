Известен состав «Спартака» на первый матч КХЛ под руководством Знарка

Стали известны составы рижского «Динамо» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Латвии. Игра состоится сегодня, 2 сентября, начало — в 19:30 мск. Красно—белые проведут первый официальный матч под руководством Олега Знарка.
«Динамо» Рига:
Гудлевскис (Третьяк);
Балинскис — Маршалл, Дарзиньш — Улльстрём — Редлихс;
К. Берглунд — Сотниекс, Й. Берглунд — Макмиллан — Эштон;
Жиле — Алишаускас, Маренис — Джериньш — Гиллис;
Гимаев, Мейя — Берзиньш — Гегерис, Забусов.
«Спартак»:
Беспалов (Хомченко);
Рылов — Херсли, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;
Кутейкин — Вишневский, Фёдоров — Зубов — Никонцев;
Кулик — Гончаров, Хохлачёв — Юньков — Цыплаков;
Никишин, Круженков, Кокарев — Аркалов — Столяров.
- 2 сентября 2019
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