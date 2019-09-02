«Автомобилист» одолел «Северсталь» в овертайме, отыгравшись с 0:2

«Автомобилист» встречался с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.
Череповецкий клуб вышел вперёд уже на 5-й минуте — первую шайбу в матче на свой счёт записал Евгений Бодров. Во втором игровом отрезке команды обменялись результативными бросками — на гол Игоря Гераськина хозяева ответили заброшенной шайбой Питера Холланда. В третьем периоде Денис Бодров восстановил паритет. Основное время закончилось вничью, а в овертайме победу хозяевам принёс Вячеслав Литовченко.
4 сентября «Автомобилист» примет на своём льду «Витязь», а команда Андрея Разина в этот же день сыграет в гостях с «Металлургом».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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