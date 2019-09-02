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«Автомобилист» одолел «Северсталь» в овертайме, отыгравшись с 0:2

«Автомобилист» одолел «Северсталь» в овертайме, отыгравшись с 0:2
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» встречался с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

Череповецкий клуб вышел вперёд уже на 5-й минуте — первую шайбу в матче на свой счёт записал Евгений Бодров. Во втором игровом отрезке команды обменялись результативными бросками — на гол Игоря Гераськина хозяева ответили заброшенной шайбой Питера Холланда. В третьем периоде Денис Бодров восстановил паритет. Основное время закончилось вничью, а в овертайме победу хозяевам принёс Вячеслав Литовченко.

4 сентября «Автомобилист» примет на своём льду «Витязь», а команда Андрея Разина в этот же день сыграет в гостях с «Металлургом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Бодров (Морозов) – 04:11' (5x5)   0:2 Гераськин – 20:34' (5x5)   1:2 Холланд (Хрипунов) – 23:48' (5x5)   2:2 Бодров (Мацек) – 46:15' (5x5)   3:2 Литовченко – 61:55' (3x3)
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