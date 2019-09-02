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«Металлург» — СКА: Ткачёв отметился первым голом в составе «армейцев»

«Металлург» — СКА: Ткачёв отметился первым голом в составе «армейцев»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Владимир Ткачёв записал на свой результативный бросок в первой игре регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:1). Этот гол стал для игрока первым в официальной игре за питерский клуб.

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» отличился в концовке матча и установил окончательный результат.

Посмотреть гол Ткачёва можно на официальном сайте КХЛ.

Гости открыли счёт на последней минуте первого периода после того, как Давид Рундблад реализовал численный перевес. «Магнитка» восстановила равновесие в середине второго игрового отрезка стараниями Брэндона Козуна, отличившегося в формате «5 на 4». В концовке периода «армейцы» вернули себе лидерство благодаря Наилю Якупову, реализовавшему большинство. На последних минутах матча окончательный счёт установил Владимир Ткачёв.

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