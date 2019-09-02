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Дубль Сёмина помог «Витязю» обыграть «Трактор» в Челябинске

Дубль Сёмина помог «Витязю» обыграть «Трактор» в Челябинске
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» сыграл с «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Челябинске и закончилась со счётом 4:2 в пользу подмосковного клуба.

В первом периоде команды обменялись результативными бросками — на гол Данила Моисеева челябинцы ответили заброшенной шайбой Ильи Карпухина в большинстве. Во втором игровом отрезке Александр Сёмин снова вывел гостей вперёд, но «Трактор» отыгрался спустя 13 секунд стараниями Лукаша Седлака. В третьем периоде Сёмин оформил дубль, реализовав большинство, а чуть позже Святослав Гребенщиков в четвёртый раз огорчил болельщиков «Трактора».

4 сентября «Трактор» сыграет в Челябинске со СКА, а «Витязь» в этот же день встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Моисеев (Ержабек) – 02:28' (5x5)   1:1 Карпухин (Попов, Глинкин) – 11:34' (5x4)   1:2 Сёмин (Макеев) – 27:37' (5x5)   2:2 Седлак (Кэлоф) – 27:50' (5x5)   2:3 Чернов (Сёмин) – 41:26' (5x4)   2:4 Гребенщиков (Ларичев) – 48:28' (5x5)
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