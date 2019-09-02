Дубль Сёмина помог «Витязю» обыграть «Трактор» в Челябинске

«Трактор» сыграл с «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Челябинске и закончилась со счётом 4:2 в пользу подмосковного клуба.



В первом периоде команды обменялись результативными бросками — на гол Данила Моисеева челябинцы ответили заброшенной шайбой Ильи Карпухина в большинстве. Во втором игровом отрезке Александр Сёмин снова вывел гостей вперёд, но «Трактор» отыгрался спустя 13 секунд стараниями Лукаша Седлака. В третьем периоде Сёмин оформил дубль, реализовав большинство, а чуть позже Святослав Гребенщиков в четвёртый раз огорчил болельщиков «Трактора».



4 сентября «Трактор» сыграет в Челябинске со СКА, а «Витязь» в этот же день встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.