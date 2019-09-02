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«Динамо Р» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Динамо» М — «Торпедо»: Волченков получил «5+20», Индрашис ушёл в раздевалку

«Динамо» М — «Торпедо»: Волченков получил «5+20», Индрашис ушёл в раздевалку
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Торпедо» Антон Волченков получил дисциплинарный штраф до конца игры с московским «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Хоккеист автозаводцев получил «5+20» после нарушения на форварде бело-голубых Миксе Индрашисе. Нападающий после фола сразу отправился в раздевалку. Летом у игрока московского клуба было диагностировано сотрясение мозга.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Динамо»:

Бочаров (Кузнецов);
Чайковски — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Григорьев — Зайцев, Тарасов — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Брюквин — Игумнов — Муранов;
Лямин — Круглов, Кулёмин — Ефремов — Моисеев.

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Хауден — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Варфоломеев — Щехура — Бочаров;
Волченков — Аляев, Ураков — Ильин — Варнаков;
Зборовский, Почивалов — Шахворостов — Белевич, Гончарук.

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