«Динамо» М — «Торпедо»: Волченков получил «5+20», Индрашис ушёл в раздевалку

Защитник «Торпедо» Антон Волченков получил дисциплинарный штраф до конца игры с московским «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Хоккеист автозаводцев получил «5+20» после нарушения на форварде бело-голубых Миксе Индрашисе. Нападающий после фола сразу отправился в раздевалку. Летом у игрока московского клуба было диагностировано сотрясение мозга.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Динамо»:



Бочаров (Кузнецов);

Чайковски — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Григорьев — Зайцев, Тарасов — Полыгалов — Индрашис;

Волков — Миронов, Брюквин — Игумнов — Муранов;

Лямин — Круглов, Кулёмин — Ефремов — Моисеев.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Хауден — Шрёдер — Жафяров;

Геноуэй — Мишарин, Варфоломеев — Щехура — Бочаров;

Волченков — Аляев, Ураков — Ильин — Варнаков;

Зборовский, Почивалов — Шахворостов — Белевич, Гончарук.