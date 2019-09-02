Разин: далеко не всем командам удастся набрать очки в Екатеринбурге

Главного тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение со счётом 2:3 ОТ матче с «Автомобилистом».
«Хорошая игра была, в напряжении держала до конца. Для нас минус в том, что при счете 2:0 не удержали победу. Но большой плюс, что взяли 50 процентов очков в Екатеринбурге. Думаю, что далеко не всем это удастся.
Хороший первый период в нашем исполнении. Остальные два периода соперник не позволил так играть? Конечно, соперник мастеровитый. Третий период играли по счёту и старались атаковать, не думаю, что мы его провалили. В прошлом году «Автомобилист» вообще выиграл много третьих периодов. Немного нервное начало, но игра нормальная. Хорошо, что взяли очко.
Три удаления кряду во втором периоде? Немного авантюрно начали играть, проваливаться. У нас три удаления было, у соперника — два. Не скажу, что устали, всё нормально было.
Унифицированная ли площадка должна быть для всех в лиге? Лучше играть на маленьких площадках, быстрее хоккей, отсюда и больше моментов. Для зрителей интереснее», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.
- 2 сентября 2019
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