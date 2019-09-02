Мартемьянов: у «Автомобилиста» были проблемы и в атаке, и в обороне

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Северсталью» (3:2).
«Чувствовалось напряжение в матче, парни горели желанием сделать результат, но соперник очень здорово играл на контратаках, хоть об этом и предупреждали. При быстрых атаках центральные нападающие немного теряли позицию, но в плюс, что надёжная игра Коваржа сегодня. И проявили волю и характер, вырвали нужные два очка. Всех с началом чемпионата.
Что ожидал от защиты и нападения? В обороне были проблемы, занимали неправильные позиции, по атаке то же самое. Размазанное, неакцентированное нападение, тяжёлый лед. Соперник в этом плане играл намного проще и эффективнее. Завтра у нас просмотр, разберём ошибки, и, надеюсь, будем допускать их меньше. Но в сентябре точно простых матчей ждать не стоит.
Как оценю игру Обидина? Он прибавляет, в прошлом сезоне ещё начал, после нового года. В плей-офф вышел на лидирующие позиции. Парню доверяем и он доверие оправдывает. И в формате «5 на 4» свою работу выполняет и в формате «4 на 5» самоотверженно играет, молодец. Так будет если играть, то есть шанс вырасти в хорошего игрока.
Унифицированная ли площадка должна быть для всех в лиге? У всех должна быть одинаковая. Сейчас были в Уфе на контрольном матче, там площадка как футбольное поле — как была, так и осталась. Дома у нас другая. Приезжаешь в гости к условному «Адмиралу», а там совсем маленькая площадка. И игра сразу меняется. Это мое мнение», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.
- 2 сентября 2019
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