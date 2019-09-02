Моисеев — о победе в Челябинске: приятно было сыграть в родном городе
Нападающий «Витязя» Данила Моисеев подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:2).
«Тяжёлая игра, много суеты. Готовились долго, хорошее состояние, приятно сыграть в родном городе, приехали родственники, было хорошее настроение. Гол вторым касанием? Радость, «скамейка» зарядилась, в итоге победили.
Без разницы, в каком звене играть, главное — приносить пользу команде и закрепиться в составе, доказать, что я могу приносить пользу. Буду стремиться к тому, чтобы мне больше доверяли», — передаёт слова Моисеева корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
4 сентября «Трактор» сыграет в Челябинске со СКА, а «Витязь» в этот же день встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом».
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