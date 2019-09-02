«Спартак» уступил рижскому «Динамо» в первой игре под руководством Знарка
Рижское «Динамо» провело матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Игра состоялась в столице Риги и закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев.
Подопечные Олега Знарка пропустили шайбу на 12-й минуте после того, как Якоб Берглунд реализовал двойной численный перевес. Московский клуб сравнял счёт в середине второго периода стараниями Мартиньша Карсумса, отличившегося в формате «5 на 4». Основное время закончилось вничью, а победу хозяевам в овертайме принёс Картер Эштон.
4 сентября рижское «Динамо» сыграет на своём льду с «Торпедо», а «Спартак» в этот же день встретится на выезде с «Локомотивом».
Посмотреть видеообзор прошедшего матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 2 сентября 2019
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