«Спартак» уступил рижскому «Динамо» в первой игре под руководством Знарка

Рижское «Динамо» провело матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Игра состоялась в столице Риги и закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев.



Подопечные Олега Знарка пропустили шайбу на 12-й минуте после того, как Якоб Берглунд реализовал двойной численный перевес. Московский клуб сравнял счёт в середине второго периода стараниями Мартиньша Карсумса, отличившегося в формате «5 на 4». Основное время закончилось вничью, а победу хозяевам в овертайме принёс Картер Эштон.



4 сентября рижское «Динамо» сыграет на своём льду с «Торпедо», а «Спартак» в этот же день встретится на выезде с «Локомотивом».

Посмотреть видеообзор прошедшего матча можно на официальном сайте КХЛ.