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«Спартак» уступил рижскому «Динамо» в первой игре под руководством Знарка

«Спартак» уступил рижскому «Динамо» в первой игре под руководством Знарка
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» провело матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Игра состоялась в столице Риги и закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев.

Подопечные Олега Знарка пропустили шайбу на 12-й минуте после того, как Якоб Берглунд реализовал двойной численный перевес. Московский клуб сравнял счёт в середине второго периода стараниями Мартиньша Карсумса, отличившегося в формате «5 на 4». Основное время закончилось вничью, а победу хозяевам в овертайме принёс Картер Эштон.

4 сентября рижское «Динамо» сыграет на своём льду с «Торпедо», а «Спартак» в этот же день встретится на выезде с «Локомотивом».

Посмотреть видеообзор прошедшего матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 1
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Берглунд (Маршалл, Улльстрём) – 11:31' (5x3)   1:1 Карсумс (Даугавиньш, Ганзл) – 31:39' (5x4)   2:1 Эштон (Маршалл, Дарзиньш) – 60:47' (3x3)
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