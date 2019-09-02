Немировски: Волченков плечо не поднимал, но соперник не контролировал шайбу

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:3).



«Соперника с победой, получилась интересная игра. Мы смогли первыми забросить шайбу, но потом грубая ошибка, благодаря которой они сравняли счёт. После этого пошла неудачная серия удалений, пропустили ещё раз. Потом начали играть лучше. Мы довольны командой. Если так будем играть весь сезон, то у нас будет много побед. К сожалению, сегодня не смогли отыграться.



После первого гола получили инициативу, и тут надо правильно играть, следовать плану. Первая смена после гола — пропускаем из-за грубой ошибки. Это было очень обидно. Дальше мы начали удаляться.



Волченков — чистый игрок. Мы смотрели видео, и плечо он там не поднимал, но соперник не контролировал шайбу, поэтому, наверное, это правильное решение», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.