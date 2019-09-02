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Шипачёв — об игре «Динамо»: тренер сказал, как в деревне играете

Шипачёв — об игре «Динамо»: тренер сказал, как в деревне играете
Хоккей / КХЛ 0

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги матча с «Торпедо» (3:2).

«Сегодня первая игра была, здорово, что выиграли. А по игре много сумбура, туда-сюда гоняли шайбу. Тренер сказал, как в деревне играете. Будем разбираться, думаю, что предстоит серьёзное собрание. Хорошо, что выиграли.

Конечно, заброшенная шайба придала уверенности. Но мы постоянно первыми пропускаем. Будем разговаривать и что-то менять в этом плане. Они дали неточный пас, шайба отскочила ко мне, я убежал и забил.

Не устали ли от количества игры в большинстве в первом периоде? Да зато потом 10 минут в меньшинстве играли, сидели на лавке. Нормально всё.

Успели ли мы адаптироваться к игре на «канадской» коробке? Ну я вам так скажу: в Нижнем Новгороде полтора месяца играли на большой коробке, а тут мы три дня потренировались. Дальше сами решайте», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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