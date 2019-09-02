Яндач — об удалениях в игре со СКА: не всё там ясно, вы всё видели сами

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал поражение со счётом 1:3 в матче со СКА.



«Первая игра, мы ожидали, что будет борьба. В первом периоде много удалений, играли десять минут в меньшинстве. Во втором улучшили, было хорошее движение у нас, было больше хороших моментов, чем плохих. В третьем периоде были моменты, но мы не смогли забить в большинстве. В равных составах соперник хорошо играл в обороне. В конце, когда соперник забил третий гол, у нас уже не оставалось времени, и ничего с результатом сделать было невозможно. Все решило большинство и меньшинство.



Удаления? Хочу ещё посмотреть все видео, потому что не всё там ясно. Да, это тоже нервы, эмоции. Тяжело сейчас говорить, вы всё видели сами.



Игроки, которые вышли после травм? У них было немного времени выйти на оптимальный уровень, так что во многом они будут становиться лучше. Возможно, в концовке им не хватило сил. Но я рад, что они выздоровели. В подготовке у нас не было возможности с ними поработать, приготовить их на спецбригады большинства и меньшинства», — приводит слова Яндача официальный сайт «Металлурга».

Миллионы «Магнитки» не напугали СКА. У Питера шикарное большинство «Армейцы» отлично разыгрывают лишнего даже без Никиты Гусева, а Владимир Ткачёв снова забил.