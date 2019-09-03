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Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 2 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоялись шесть матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континенатальной хоккейной лиги

«Автомобилист» — «Северсталь» — 3:2 ОТ

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Бодров (Алексеев, Морозов) – 04:11' (5x5)   0:2 Гераськин (Трубачёв, Вовченко) – 20:34' (5x5)   1:2 Холланд (Хрипунов) – 23:48' (5x5)   2:2 Бодров (Мацек, Литовченко) – 46:15' (5x5)   3:2 Литовченко – 61:55' (3x3)

«Металлург» — СКА — 1:3

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Рундблад (Плотников) – 19:06' (5x3)   1:1 Козун (О'Делл) – 29:44' (5x4)   1:2 Якупов (Рундблад) – 37:46' (5x4)   1:3 Ткачёв (Зуб, Карпов) – 58:23' (5x5)

«Трактор» — «Витязь» — 2:4

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Моисеев (Ержабек) – 02:28' (5x5)   1:1 Карпухин (Попов, Глинкин) – 11:34' (5x4)   1:2 Сёмин (Макеев) – 27:37' (5x5)   2:2 Седлак (Кэлоф) – 27:50' (5x5)   2:3 Сёмин – 41:26' (5x4)   2:4 Гребенщиков (Ларичев) – 48:28' (5x5)

«Динамо» Мн — «Нефтехимик» — 2:4

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Порядин (Захарчук, Уайт) – 06:34' (5x5)   1:1 Пулккинен (Шор) – 24:57' (5x4)   1:2 Захарчук (Шарипзянов, Хафизов) – 34:28' (5x4)   2:2 Граньяни (Шор) – 36:27' (5x4)   2:3 Брынцев (Авцин, Куликов) – 48:36' (5x5)   2:4 Казионов (Куликов, Захарчук) – 59:28' (en)

«Динамо» М — «Торпедо» — 3:2

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Шрёдер (Жафяров, Хауден) – 02:34' (5x4)   1:1 Шипачёв – 02:45' (5x5)   2:1 Петерссон (Хиетанен, Шипачёв) – 05:46' (5x3)   3:1 Кулёмин – 29:07' (4x5)   3:2 Дженовей (Жафяров) – 51:09' (5x4)

«Динамо» Р — «Спартак» — 2:1 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 1
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Берглунд (Маршалл, Улльстрём) – 11:31' (5x3)   1:1 Карсумс (Даугавиньш, Ганзл) – 31:39' (5x4)   2:1 Эштон (Маршалл, Дарзиньш) – 60:47' (3x3)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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