Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20

Вчера, 2 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоялись шесть матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континенатальной хоккейной лиги
«Автомобилист» — «Северсталь» — 3:2 ОТ
«Металлург» — СКА — 1:3
«Трактор» — «Витязь» — 2:4
«Динамо» Мн — «Нефтехимик» — 2:4
«Динамо» М — «Торпедо» — 3:2
«Динамо» Р — «Спартак» — 2:1 ОТ.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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