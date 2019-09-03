Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20

Вчера, 2 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоялись шесть матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континенатальной хоккейной лиги

«Автомобилист» — «Северсталь» — 3:2 ОТ

«Металлург» — СКА — 1:3

«Трактор» — «Витязь» — 2:4

«Динамо» Мн — «Нефтехимик» — 2:4

«Динамо» М — «Торпедо» — 3:2

«Динамо» Р — «Спартак» — 2:1 ОТ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.