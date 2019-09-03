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Степан Захарчук возглавил список бомбардиров КХЛ

Степан Захарчук возглавил список бомбардиров КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Нефтехимика» Степан Захарчук вышел на первое место в списке бомбардиров Континентальной хоккейной лиги.

Таблица бомбардиров КХЛ в сезоне-2019/20

В матче с минским «Динамо» (4:2) форвард забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Сразу девять хоккеистов расположились вслед за Захарчуком, набрав по два результативных балла. Среди них нападающий «Витязя» Александр Сёмин и защитник «Авангарда» Коди Франсон, забросившие по две шайбы в играх с «Трактором» (4:2) и ЦСКА (3:1) соответственно…

В минувшем сезоне 32-летний защитник выступал за «Адмирал». Он забросил три шайбы и сделал две голевые передачи в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 31 штрафную минуту и заработав показатель полезности «-5».

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