Тренер «Металлурга» Яндач об игре с СКА: может это все нервы, эмоции
Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал результаты матча регулярного чемпионата КХЛ с СКА (1:3).
«Мы были готовы к серьёзной борьбе. В первом периоде было много удалений, больше, чем 10 минут играли в меньшинстве. Во втором периоде добавили в движении, и уже было больше хороших моментов. В третьем не реализовали большинство, а «5 на 5» соперник очень хорошо играл в обороне. В концовке просто не осталось времени, когда пропустили третью шайбу. С удалениями будем разбираться, потому что я не всё видел, не всё ясно для меня. Может быть – нервы, эмоции, хочу посмотреть», — приводит слова Яндача пресс-служба КХЛ.
Следующую встречу «Металлург» проведет 04 сентября с «Сиверсталь», а СКА сыграет с «Трактором».
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