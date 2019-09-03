Тренер «Металлурга» Яндач об игре с СКА: может это все нервы, эмоции

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал результаты матча регулярного чемпионата КХЛ с СКА (1:3).



«Мы были готовы к серьёзной борьбе. В первом периоде было много удалений, больше, чем 10 минут играли в меньшинстве. Во втором периоде добавили в движении, и уже было больше хороших моментов. В третьем не реализовали большинство, а «5 на 5» соперник очень хорошо играл в обороне. В концовке просто не осталось времени, когда пропустили третью шайбу. С удалениями будем разбираться, потому что я не всё видел, не всё ясно для меня. Может быть – нервы, эмоции, хочу посмотреть», — приводит слова Яндача пресс-служба КХЛ.

Следующую встречу «Металлург» проведет 04 сентября с «Сиверсталь», а СКА сыграет с «Трактором».