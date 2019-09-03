Захарчук: в Минске был аншлаг, даже президент пришёл посмотреть на наш матч

Капитан «Нефтехимика» Степан Захарчук прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (4:2).
«Это первая игра в сезоне, и у нас было немного волнения, но в целом получился хороший матч. Тем более сегодня в Минске был аншлаг, даже президент (президент Беларуси Александр Лукашенко. — Прим. «Чемпионата») пришёл посмотреть на наш матч. Мы знали, что «Динамо» начнёт играть активно с первых минут и постарается забросить быструю шайбу, поэтому внимательно действовали в обороне и старались не ошибаться в своей зоне.
Дальше смогли отличиться, «Динамо» забросило две шайбы в большинстве, уходили на второй перерыв с равным счётом. Перед третьим периодом получили указания от тренерского штаба сыграть надёжно в обороне и ждать возможности забросить. Так и получилось — мы смогли выстоять и дважды отличились в концовке.
Как ощущаем себя после провала в межсезонье? Безусловно, у нас были плохие игры, но команда проделали хорошую работу в межсезонье. Лето прошло, начался сезон — это новый этап для «Нефтехимика». Будем работать над ошибками и улучшать нашу игру от матча к матчу, впереди ещё целый сезон», — цитирует Захарчука «Страница хоккея Беларуси».
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