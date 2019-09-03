«Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев» — смогут ли топ-клубы Востока выиграть?

Сегодня, 3 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится шесть матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев»;
— «Сибирь» — Амур;
— «Барыс» — «Адмирал»;
— «Йокерит» — «Авангард»;
— ЦСКА — «Ак Барс».
Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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