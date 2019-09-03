Тэйвз — об эскроу: я подписал контракт, а он не соблюдается. Это смешно

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз прокомментировал ситуацию с коллективным соглашением.
По его мнению, главной проблемой для игроков является эскроу – специальный налог, удерживаемый с их зарплат для обеспечения пропорции 50/50 при разделении доходов между владельцами и игроками. В том случае если уровень роста доходов совпадает с запланированным, игрокам возвращают удержанные суммы. Однако на практике возвращается меньшая часть от удержанного. Таким образом, фактически в сезонах-2015/16 и 2016/17 игроки недополучили по 13,5% от прописанных в контрактах сумм.
«Я не финансовый эксперт. Всё, что я вижу, это то, что я подписал контракт, а он не совсем соблюдается. Поэтому мне всё равно, что это за бизнес, – это просто смешно. Лига хорошо поработала над тем, чтобы выставить игроков жадинами во время прошлых локаутов. Я не удивлюсь, если они попытаются сделать это снова. Для меня тут есть чёрное и белое», – цитирует Тэйвза Daily Herald.
В первые три года действия текущего контракта зарплата Джонатана составляла $ 13,8 млн, в прошлом сезоне – $ 12 млн, а в сезоне-2019/20 он должен получить $ 9,8 млн.
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