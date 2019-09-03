Ривз — Эвандеру Кейну: я твой худший ночной кошмар

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз и форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн обменялись резкими словесными выпадами в адрес друг друга.
Североамериканские хоккеисты давно испытывают взаимную неприязнь. В апреле 2019 года в матче серии плей-офф Ривз сошёлся в кулачном бою с Кейном. В ходе драки хоккеисты обменялись эффектными ударами, а затем продолжили выяснять отношения после того, как их начали разнимать арбитры. В межсезонье игроки продолжили выяснять отношения.
«Я твой худший ночной кошмар», — заявил Ривз, обращаясь к Кейну. «Хорошая попытка быть адекватным, когда ты таким не являешься», — парировал Кейн в «Твиттере».
«Сан-Хосе» и «Вегас» откроют новый сезон НХЛ очным матчем. Североамериканские обозреватели ожидают, что Ривз и Кейн вновь сойдутся в кулачном бою.
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