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Ривз — Эвандеру Кейну: я твой худший ночной кошмар

Ривз — Эвандеру Кейну: я твой худший ночной кошмар
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз и форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн обменялись резкими словесными выпадами в адрес друг друга.

Североамериканские хоккеисты давно испытывают взаимную неприязнь. В апреле 2019 года в матче серии плей-офф Ривз сошёлся в кулачном бою с Кейном. В ходе драки хоккеисты обменялись эффектными ударами, а затем продолжили выяснять отношения после того, как их начали разнимать арбитры. В межсезонье игроки продолжили выяснять отношения.

«Я твой худший ночной кошмар», — заявил Ривз, обращаясь к Кейну. «Хорошая попытка быть адекватным, когда ты таким не являешься», — парировал Кейн в «Твиттере».

«Сан-Хосе» и «Вегас» откроют новый сезон НХЛ очным матчем. Североамериканские обозреватели ожидают, что Ривз и Кейн вновь сойдутся в кулачном бою.

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