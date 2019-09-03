Михайлов — о посещаемости: может, болельщики «Динамо» на картошку уехали?

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился впечатлением от старта сезона КХЛ, отметив низкую посещаемость московского «Динамо» (5567 зрителей на матче с «Торпедо»).

«Удивился ли поражению ЦСКА? Не столько удивлён, сколько огорчён. На этом этапе сезона все команды примерно одинаково готовы физически, условных фаворитов особо не отличишь от середняков и даже аутсайдеров. В принципе ранней осенью нужно быть готовым к любому результату, что первый тур и подтвердил. Но всё равно хотелось бы, чтобы ЦСКА первый матч оставил за собой, ведь разыгрывался трофей.

Успех «Динамо» не удивил – в отличие от количества зрителей на трибунах. На арену ЦСКА пришло более 10 тысяч, на «Динамо» на не менее роскошный стадион – в два раза меньше. Мне такая посещаемость не совсем понятна, тем более что на «Динамо» в Москве в последние годы всегда хорошо ходили. Может, болельщики бело-голубых уехали на картошку?", — цитирует Михайлова Russia-Hockey.