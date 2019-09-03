Расписание и онлайны матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20 на 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей регулярного чемпионата. Восемь клубов проведут первые матчи в сезоне.

14:00 мск. «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев»;

15:30. «Сибирь» — Амур;

16:30. «Барыс» — «Адмирал»;

18:30. «Йокерит» — «Авангард»;

19:30. ЦСКА — «Ак Барс».

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.