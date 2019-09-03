Расписание и онлайны матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20 на 3 сентября
Сегодня, 3 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей регулярного чемпионата. Восемь клубов проведут первые матчи в сезоне.
14:00 мск. «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев»;
КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 14:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
15:30. «Сибирь» — Амур;
КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Амур
Хабаровск
16:30. «Барыс» — «Адмирал»;
КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
18:30. «Йокерит» — «Авангард»;
КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Не начался
Авангард
Омск
19:30. ЦСКА — «Ак Барс».
КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
«Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев» — смогут ли топ-клубы Востока выиграть?
- 3 сентября 2019
-
11:38
-
11:25
-
11:04
-
10:46
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:19
-
09:01
-
08:21
-
08:00
-
04:14
-
01:00
-
00:39
-
00:30
- 2 сентября 2019
-
23:33
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:49
-
22:45
-
22:42
-
22:39
-
22:25
-
22:20
-
22:06
-
21:51
-
21:35
-
21:21
-
21:07
-
21:03
-
20:57
Партнерский контент