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19:30 Мск
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Расписание и онлайны матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20 на 3 сентября

Расписание и онлайны матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20 на 3 сентября
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 3 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей регулярного чемпионата. Восемь клубов проведут первые матчи в сезоне.

14:00 мск. «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев»;

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 14:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Салават Юлаев
Уфа

15:30. «Сибирь» — Амур;

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Амур
Хабаровск

16:30. «Барыс» — «Адмирал»;

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород

18:30. «Йокерит» — «Авангард»;

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Не начался
Авангард
Омск

19:30. ЦСКА — «Ак Барс».

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
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Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

«Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев» — смогут ли топ-клубы Востока выиграть?
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