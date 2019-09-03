Генменеджер «Вашингтона»: возможно, придётся кое-кого обменять перед сезоном
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан допустил возможность обменов перед стартом сезона.
«Возможно, придётся кое-кого обменять перед сезоном. Травмы и ход тренировочного лагеря и предсезонных матчей, вероятно, будут диктовать нам какие-то решения, однако мы будем терпеливы и не станем торопиться. Мы подождём и посмотрим, как всё будет складываться”, — цитирует Маклеллана Russian Machine Never Breaks.com.
Маклеллан не стал называть кандидатов на обмен, однако, по мнению североамериканских аналитиков, главными претендентами на уход из «Кэпиталз» являются форвард Чандлер Стивенсон и защитник Кристиан Юус. На данный момент «столичная» команда не укладывается в потолок зарплат, превышая допустимый лимит на $ 1,3 млн.
Маклеллан: уже связывался с Холтби и Бекстрёмом по вопросу контрактов
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