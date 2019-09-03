Куниц: владельцы забирают 13,5% зарплаты, игрокам надо было больше думать

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Куниц поделился мнением об эскроу — специальном налоге, удерживаемом с зарплат хоккеистов для обеспечения пропорции 50/50 при разделении доходов между владельцами и игроками.
«Не уверен, что кто-то думал о том, к чему это всё приведёт. Что касается меня, то я скажу так: владельцы согласились заплатить определённые деньги. И если в итоге они забирают 13,5% от этой суммы, то в голову приходит что-то вроде: «Ух ты. Наверное, игрокам надо было больше думать», – цитирует завершившего в это межсезонье карьеру Куница Daily Herald.
В том случае если уровень роста доходов совпадает с запланированным, игрокам возвращают удержанные суммы. Однако на практике возвращается меньшая часть от удержанного. Таким образом, фактически в сезонах-2015/16 и 2016/17 игроки недополучили по 13,5% от прописанных в контрактах сумм.
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