Бобровский: больно смотреть, как хоккей в Новокузнецке погибает

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, являющийся одним из самых известных воспитанников в истории новокузнецкого хоккея, поделился мнением о развитии хоккея в родном регионе.
«В Новокузнецке у меня есть свой фонд, который помогает хоккею, гимнастике, боксу, детским домам, ветеранам ВОВ. Фондом занимается мой отец. «Металлург»? Безусловно, больно смотреть, как хоккей в Новокузнецке погибает. Когда я играл там, город любил хоккей и жил им. Сейчас, к сожалению, всё разрушается», — сказал Бобровский в эфире «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что новокузнецкий «Металлург» из-за проблем с домашним стадионом может пропустить сезон-2020/21. Бобровский — воспитанник «Кузни». За основную команду дебютировал в 18-летнем возрасте, сыграв несколько матчей в сезоне-2006/07.
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