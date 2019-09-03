Яковлев — о драфте в КХЛ: «Локомотив» с недоумением слушает эти предложения

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев критически отозвался о возможном возвращении драфта в КХЛ.
«Наша позиция не изменилась. В прошлые годы мы были против драфта и сейчас слушаем эти предложения с недоумением. Мы считаем, что каждый клуб должен внести определённую лепту в развитие своей молодёжи. Затем, когда мы увидим, что это делают все клубы, вкладывают столько же денег и сил, можно будет говорить о чём-то. В данной ситуации это будет как минимум несправедливо.
Мактавиш? «Локомотив» начал меняться уже летом. И дело здесь не в составе. С приходом Мактавиша обстановка вокруг команды стала менее напряжённая – это заметно даже издалека. Новый тренер редко повышает голос и иначе выстраивает общение с хоккеистами. Сможет ли он дать вожделенный результат? Вряд ли кто-то сейчас возьмётся предсказать это», – отметил Яковлев на пресс-конференции.
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